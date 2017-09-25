В Киеве BMW протаранила Chevrole, обе машины загорелись

После сильного удара обе машины загорелись. В результате аварии погиб один водитель.

При этом второй водитель, которые стал причиной аварии, сбежал с места происшествия. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла на Столичном шоссе. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигался на огромной скорости в сторону выезда из Киева.

Не доезжая ста метров до АЗС Shell, иномарка влетела в заднюю часть попутного автомобиля Chevrolet. От жесткого удара автомобиль Chevrolet несколько раз перевернулся, а затем остановился на крыше.

При этом водитель через стекло вылетает на дорогу и уже через несколько минут скончался. Врачи не смогли помощь пострадавшему.

В свою очередь, BMW остановился в 300-400 метрах от места аварии и загорелся, а водитель сбежал с места происшествия. Полиция объявила его розыск.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 сентября, в Киеве возле станции метро "Лесная" произошло дорожно транспортное происшествие с участием шести автомобилей. Водитель грузовика КамАЗ не справился с дорожным управлением и врезался в Тойоту, передает Эспрессо. В частности, после удара неуправляемая легковушка, которую протащило еще 15 метров, на своем пути развернула Hyundai Accent и прижала к киоску водителя, стоявшего на обочине.