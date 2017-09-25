Столичная прокуратура вручила обновленное подозрение Довгому

Как сообщает в понедельник, 25 сентября, пресс-служба столичной прокуратуры, вручено обновленное подозрение. Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, сообщение об обновленном подозрении вручили еще в пятницу, 22 сентября. Подозрение вручил прокурор Киева Роман Говда, поскольку следствие проводила прокуратура столицы, - пояснила она.

Напомним, в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении народному депутату из группы "Воля народа" Олесю Довгому.

Как сообщал УРА-Информ, Довгий подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Украины Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией и Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.