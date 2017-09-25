На столичном Броварском проспекте произошло "лобовое столкновение"

В результате аварии один из водителей попал в больницу. Как сообщают очевидцы, авария произошла на Броварском проспекте возле станции метро "Гидропарк".

При этом по данным свидетелей, за рулем одного из автомобилей была женщина. Всего в дорожно-транспортное происшествии пострадали три автомобиля, а скорая помощь увезла в больницу одного из водителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 25 сентября, в Киеве столкнулись две иномарки. После сильного удара обе машины загорелись. В результате аварии погиб один водитель. При этом второй водитель, которые стал причиной аварии, сбежал с места происшествия.