ДТП на Мельникова: есть пострадавший

Об этом передают украинские СМИ. Согласно сообщению – авто марки "Merсedes" пытался развернуться, однако вдруг его на встречной полосе сбил другой автомобиль. Согласно предварительной информации – водитель этого авто остался жив. На место уже выехали патрульные и скорая.

Как сообщал УРА-Информ, на Полтавщине произошло смертельное ДТП – столкнулись грузовик и легковое авто. В итоге один человек погиб, а также несколько граждан были тяжело травмированы и отправлены в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства данного ДТП.