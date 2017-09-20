15:11 20.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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ДТП на Мельникова: есть пострадавший

В столице на улице Мельникова 20-го сентября в районе станции метрополитена Лукьяновская зафиксирована авария.

ДТП на Мельникова: есть пострадавший

Об этом передают украинские СМИ. Согласно сообщению – авто марки "Merсedes" пытался развернуться, однако вдруг его на встречной полосе сбил другой автомобиль. Согласно предварительной информации – водитель этого авто остался жив. На место уже выехали патрульные и скорая.

Как сообщал УРА-Информ, на Полтавщине произошло смертельное ДТП – столкнулись грузовик и легковое авто. В итоге один человек погиб, а также несколько граждан были тяжело травмированы и отправлены в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства данного ДТП.


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