Под Радой из-за уменьшения зарплат бунтуют медики - ФОТО

Об этом сообщает корреспондент "УРА-Информ". В частности, врачи и медсестры опасаются массовых сокращений и закрытия поликлиник. А также выступают против медицинской реформы, подозревая, что врачам придется делиться заработанными средствами с медсестрами и уборщицами.

Ожидается, что медработники пройдут от Майдана к Кабмину, администрации президента и парламенту.

"Вы слышали, депутаты уже медреформу принимают. И теперь семейные врачи будут получать зарплату из бюджета, а узкие специалисты — нет", - отметили они.

В настоящее время в поликлиниках медики спешно собирают подписи в поддержку митинга.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев на этой неделе более активно работать над принятием законопроектов, необходимых для реализации реформ - судебной и медицинской.