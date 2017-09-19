10:21 19.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под Радой из-за уменьшения зарплат бунтуют медики - ФОТО

Во вторник, 19 сентября, под Радой сообрались несколько сотен медиков, которые устроили акцию протеста с целью повышение зарплат.

Под Радой из-за уменьшения зарплат бунтуют медики - ФОТО

Об этом сообщает корреспондент "УРА-Информ". В частности, врачи и медсестры опасаются массовых сокращений и закрытия поликлиник. А также выступают против медицинской реформы, подозревая, что врачам придется делиться заработанными средствами с медсестрами и уборщицами.

Ожидается, что медработники пройдут от Майдана к Кабмину, администрации президента и парламенту.

"Вы слышали, депутаты уже медреформу принимают. И теперь семейные врачи будут получать зарплату из бюджета, а узкие специалисты — нет", - отметили они.

В настоящее время в поликлиниках медики спешно собирают подписи в поддержку митинга. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев на этой неделе более активно работать над принятием законопроектов, необходимых для реализации реформ - судебной и медицинской.


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