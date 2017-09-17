В Киеве побит очередной температурный рекорд

По информации синоптиков сегодня в столице столбики термометров поднялись до отметки в 31 градус выше нуля. Вместе с тем синоптик Наталья Диденко отметила, что это рекорд.

В Киеве самая высокая температура воздуха 17 сентября была зафиксирована в 1939 году. Тогда в столице было 28,5 градусов со знаком плюс. Но сегодня этот рекорд побит. Сегодня в столице был 31 градус, – написала Диденко на своей странице в Facebook, добавив, что в последующие дни плюс 30 уже не будет.

Но еще только сентябрь. Еще будет всяко, – отметила Наталья Диденко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на четверг, 8 июня, был побит температурный рекорд. Предыдущий держался с 1881 года. Как сказано на сайте Центральной геофизической обсерватории, благодаря знойному дню ночь на 8 июня оказалась рекордно теплой.