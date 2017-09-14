14:10 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице возобновлена работа фонтана, в который неизвестные заливали красящее вещество

На столичной Контрактовой площади была восстановлена деятельность фонтана, в который ранее злоумышленники залили красящее вещество. 

В столице возобновлена работа фонтана, в который неизвестные заливали красящее вещество

В результате этих действий вода в фонтане стала зеленой. Эти данные при помощи соцсети Facebook распространили представители КП СЗН Подольского района.

Так, в сквере на Сагайдачного фонтан вновь работе, однако зеленый цвет там еще остался – сказано в сообщении. Известно, что зеленый цвет все еще сохранился в насосах, а также в трубах конструкции. Потому в фонтане сейчас белая вода – вскоре ожидается преобладание концентрата чистой воды.

Как сообщал УРА-Информ, на Майдане решили отключить фонтан – по итогам окрашивания вандалами его воды химвеществами.


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