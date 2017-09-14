13:25 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве из-за футбола внесены изменения в работу трех станций метро

В Киеве в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Скендербеу", внесены изменения в работу метрополитена.

В Киеве из-за футбола внесены изменения в работу трех станций метро

Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

По данным службы изменен режим работы некоторых станций. Так, перед началом матча, станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

Также после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

В настоящее время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки".

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ",в метро столицы будет запущен поезд "Энеида".


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