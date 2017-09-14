В Киеве из-за футбола внесены изменения в работу трех станций метро

Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

По данным службы изменен режим работы некоторых станций. Так, перед началом матча, станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

Также после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

В настоящее время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки".

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ",в метро столицы будет запущен поезд "Энеида".