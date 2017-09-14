22:32 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичным МАФам запретили продавать алкоголь

Киевская городская рада в четверг, 14 сентября, исключила продажу алкоголя из функционала временных сооружений торгового и культурно-бытового назначения в городе.

Столичным МАФам запретили продавать алкоголь

За соответствующее решения сегодня на заседании проголосовали 98 депутатов при минимально необходимом 61. Как сообщают киевские журналисты, принятым документом предлагается изъять функционал любой продажи алкогольных напитков из перечня способов использования временных сооружений, на которые заключаются паевые соглашения.

Речь идет обо всех слабоалкогольных и крепких спиртных напитках. По мнению депутатов, решение должно положительно повлиять на комфорт киевлян, ведь будет способствовать борьбе с так называемыми "наливайками".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле 2016 Киеврада уже принимала решение о запрете продажи алкоголя в МАФах. Однако, впоследствии, через суд, предприниматели добились отмены такого запрета.


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