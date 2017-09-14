12:04 14.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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700 тысяч иностранных туристов посетили Киев в течение полугода

За период с января по июнь 2017 г. Киев успели посетить 688,47 тысячи зарубежных туристов.

700 тысяч иностранных туристов посетили Киев в течение полугода

Это - примерно на 25 % больше, чем было туристов за аналогичный период 2016 г. Об этом информацию распространили в пресс-службе КГГА. Согласно данным – в десятку страна-визитеров Киева входят Израиль, а также США, Беларусь, Турция, Германия, а также Великобритания, Франция, Италия, Азербайджан и Грузия.

Число зарубежных посетителей Киева сейчас растет, и с ожидаемых в 2017 г. 1,4 миллиона туристов в течение 2017 Киев за шесть месяцев уже посетила половина. Это в очередной раз доказывает, что Киев – это туристически, а также инвестиционно привлекательный город – отметил А. Резников – замглавы КГГА.

Как сообщал УРА-Информ, украинские туристы в мае 2017 г. застряли в аэропорту Египта.


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