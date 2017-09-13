12:38 13.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичный бюджет поступило 164 миллиона гривен за административные услуги

С начала 2017 г. в бюджет столицы поступило около 164 млн грн.

В столичный бюджет поступило 164 миллиона гривен за административные услуги

Эти средства были перечислены за уплату админуслуг. Такие сведения распространили в пресс-службе КГГА. Известно, что данная цифра превысила доход согласно этой статье – в сравнении с таким же периодом 2016 г. При этом в ведомстве уточнили, что через центры админуслуг столичные жители могут получить 99 разных админуслуг – в городском центре, а также 151 услугу – в райцентрах.

Самые популярные сейчас услуги – это оформление паспорта в виде ID-карты, а также паспорта гражданина Украины для загранпоездок, регистрация прав на недвижимость и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине за несколько лет начнет работать около тысячи новых центров админуслуг.


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