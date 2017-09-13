В столичный бюджет поступило 164 миллиона гривен за административные услуги

Эти средства были перечислены за уплату админуслуг. Такие сведения распространили в пресс-службе КГГА. Известно, что данная цифра превысила доход согласно этой статье – в сравнении с таким же периодом 2016 г. При этом в ведомстве уточнили, что через центры админуслуг столичные жители могут получить 99 разных админуслуг – в городском центре, а также 151 услугу – в райцентрах.

Самые популярные сейчас услуги – это оформление паспорта в виде ID-карты, а также паспорта гражданина Украины для загранпоездок, регистрация прав на недвижимость и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине за несколько лет начнет работать около тысячи новых центров админуслуг.