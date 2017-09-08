В метро столицы будет запущен поезд "Энеида"

Эти данные уже распространили в пресс-службе столичного метрополитена. Согласно этой информации – поезд под названием "Энеида" следующие два месяца станет курсировать по синей ветке метро и призван познакомить пассажиров с историей легендарной поэмы И. Котляревского.

В поезде пассажиры увидят около 200 выдающихся артефактов, которые имеют отношение к визуальным образам поэмы И. Котляревского. Это будут артефакты из частных коллекций, а также из 11-ти музеев Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в мае появилась станция метро "Шашлычная".