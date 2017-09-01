На Контрактовой площади запретят движение транспорта

Эти данные распространили в пресс-службе КГГА. Согласно этим данным – с 12-ти часов дня девятого сентября и по десятое сентября 22 часа вечера запретят перемещение автотранспорта на Контрактовой, а также некоторых рядом расположенных улицах. В частности, от Межигорской и улицы Спасская до пересечения Сагайдачного и улицы Андреевской, улицы Сковороды.

Также с восьмого по девятое сентября закроют движение на Ильинской и на Братской.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве по причине проведения ярмарок второго сентября будет изменено движение некоторых троллейбусов.