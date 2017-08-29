15:46 29.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пьяный мужчина набросился на охранника

Злоумышленник, который в столице накинулся на охранника, уже задержан.

В столице пьяный мужчина набросился на охранника

Так, мужчина не сумел пояснить причины своего поступка. В Соломенском районе 29-го августа утром нетрезвый мужчина с ножом в руке накинулся на охранника медучреждения. Об этом речь идет в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции столицы.

Так, 31-летний киевлянин, пребывая в состоянии опьянения, набросился с ножом на охранника медучреждения Соломенского района, но охранник успел забежать в помещение, а также нажать тревожную кнопку. Также известно, что это происшествие произошло на ул. Антонова. Злоумышленник задержан, нож изъят.

Как сообщал УРА-Информ, на Осокорках мужчина, вооруженный топором, набросился на соседа.

 


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