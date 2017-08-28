В столице закроют движение некоторых трамваев

Так, передвижение трамваев маршрутов номер 8, а также номер 29 будет на время закрыто – по причине проведения здесь ремонтных работ. Такие данные распространили представители "Киевпасстранс".

С 00 часов 30 мин. до пяти часов. 40 мин. 29-го, а также 30-го, 31 августа и первого сентября должны будут закрыть передвижение трамваев маршрутов номер 8, 29 – по причине проведения работ по ремонту путей на столичной улице Славгородская.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице возобновили движение трамваев до Пущи-Водицы – с 12 августа. Речь о маршрутах трамваев номер 12 и номер 17.