14:38 28.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100172385:mysnichenko

В столице закроют движение некоторых трамваев

В столице нашей страны движение некоторых трамваев будет на время закрыто.

В столице закроют движение некоторых трамваев

Так, передвижение трамваев маршрутов номер 8, а также номер 29 будет на время закрыто – по причине проведения здесь ремонтных работ. Такие данные распространили представители "Киевпасстранс".

С 00 часов 30 мин. до пяти часов. 40 мин. 29-го, а также 30-го, 31 августа и первого сентября должны будут закрыть передвижение трамваев маршрутов номер 8, 29 – по причине проведения работ по ремонту путей на столичной улице Славгородская.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице возобновили движение трамваев до Пущи-Водицы – с 12 августа. Речь о маршрутах трамваев номер 12 и номер 17.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив