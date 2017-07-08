В столице пройдет фестиваль клумб на воде

Такое сообщение поступило от КГГА. Согласно данным – на озере в столичном парке Победа, что в Днепровском районе, возникла плавающая клумба, имеющая размер примерно четыре метра квадратных. С целью создания ее столичные коммунальщики применили 600 единиц разных цветов.

Также были применены кассеты из пенопласта, 600 бегоний. Клумбу сформировали за две недели. Водоем же в данном парке выбрали, ведь он – закрытый и вода там непроточная.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее был проведен фестиваль "Франкофонии". Мероприятие прошло на одной из центральных улиц.