10:32 07.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре столицы в пятницу ограничат движение

В центре Киева в пятницу вечером, 7 июля, состоится марша ко дню рождения Мирослава Мыслы.

В центре столицы в пятницу ограничат движение

В связи с чем начиная с шести часов вечера и до 23 часов будет временно ограничено движение транспорта по улицам, по которым пролегает маршрут мероприятия, проводимого Всеукраинским объединением "Свобода". Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, марш пройдет по маршруту от Арсенальной площади по улицам Грушевского, Крепостной переулок, Институтская и Крещатик от Майдана Независимости до Европейской площади, а затем - на Владимирский спуск по улице Сагайдачного до Контрактовой площади.

Во время проведения акции работниками патрульной полиции может осуществляться приостановка транспорта. Кроме того, возможны временные изменения в работе автобусов № 24, № 62, № 114.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, сегодня из-за ремонта асфальтобетонного покрытия в столице на улице Ахматовой будет ограничено передвижение транспорта.


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