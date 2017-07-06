15:20 06.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице появятся центры по переработке отходов

В столице нашей страны уже создали концепцию по обращению с твердыми отходами.

В столице появятся центры по переработке отходов

Так, в Киеве была разработана схема обращения с отходами быта. Такое сообщение поступило от замглавы КГГА – П. Пантелеева. Согласно его словам – предлагаемая схема предполагает образование центров по обращению с отходами. Именно там будет организована сортировка отходов быта.

В данных центрах будут отбирать ресурсосодержащие компоненты, например, стекло, а также пластик, бумагу, металл и тому подобное. В столице уже создали четкую концепцию того, как необходимо будет обращаться с отходами быта – подчеркнул Пантелеев.

Как сообщал УРА-Информ, Львов уже на 73 процента очищен от мусора.


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