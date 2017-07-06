10:16 06.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100169110:Polishuk

В Киеве неизвестный украл джип и протаранил полицейскую машину - ФОТО

В Подольском районе столицы в ночь на четверг, 6 июля, неизвестный похитили автомобиль Range Rover.

В Киеве неизвестный украл джип и протаранил полицейскую машину - ФОТО

Пытаясь уйти от преследование, угонщик протаранил полицейскую машину. Как сообщает хозяин машина на своей страничке в социальной сети, инцидент произошел на улице Червонопольской.

Ночью ему позвонил сосед и сообщил, что под домом неизвестный пытается угнать его машину. Мужчины вызвали полицию и выбежали на улицу.

Полицейские прибыли мгновенно и заблокировали машину, требуя от злоумышленника выйти из автомобиля. Однако вор сдал назад и протаранил Toyota Prius патрульных. После сильного удара полицейскую машину отбросило в сторону.

В ней повреждены двери и мотор. Воспользовавшись эти преступник скрылся. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Сейчас полиция ищут украденное авто.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 5 июля, на Петровке произошла масштабная авария. В результате инцидента есть пострадавшие, однако их количество сейчас уточняется. Вместе с тем, по предварительным данным за рулем серого Mitsubishi Lancer, который и стал причиной аварии, находился полицейский.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив