В Киеве неизвестный украл джип и протаранил полицейскую машину - ФОТО

Пытаясь уйти от преследование, угонщик протаранил полицейскую машину. Как сообщает хозяин машина на своей страничке в социальной сети, инцидент произошел на улице Червонопольской.

Ночью ему позвонил сосед и сообщил, что под домом неизвестный пытается угнать его машину. Мужчины вызвали полицию и выбежали на улицу.

Полицейские прибыли мгновенно и заблокировали машину, требуя от злоумышленника выйти из автомобиля. Однако вор сдал назад и протаранил Toyota Prius патрульных. После сильного удара полицейскую машину отбросило в сторону.

В ней повреждены двери и мотор. Воспользовавшись эти преступник скрылся. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Сейчас полиция ищут украденное авто.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 5 июля, на Петровке произошла масштабная авария. В результате инцидента есть пострадавшие, однако их количество сейчас уточняется. Вместе с тем, по предварительным данным за рулем серого Mitsubishi Lancer, который и стал причиной аварии, находился полицейский.