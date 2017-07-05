Столичный метрополитен заверил, что купленные заранее поездки будут действительными

Если сегодня-завтра пассажир пополнит карту, он сможете ей пользоваться по цене в 3,5 гривен еще определенный период. При этом все билеты, которые люди уже купили также будут действительны до конца месяца.

Об этом в среду, 5 июля, в эфире одного и украинских телеканалов рассказала руководитель пресс-службы "Киевского метрополитена" Наталья Макогон. Вместе с тем она пояснила, что повышение тарифа обусловлено с подорожанием электроэнергии.

В 2015 году платежка для метрополитена составляла около 100 миллионов гривен, сегодня мы получаем платежку на 400 миллионов гривен. Этого изменения тарифа хватит только чтобы заплатить за коммунальные платежи, ни на инновации, развитие, покупки нового состава, - все эти затраты берет на себя город, - пояснила она, напомнив, что стоимость проезда в метро повышаются до пяти гривен, а в наземном транспорте - до четырех гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в столичном метрополитене объявили о подорожании проезда на одну гривну с 15 июля.