17:21 04.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице закроют движение нескольких трамвайных маршрутов

По причине планируемого вскоре ремонта контактной сети на Подоле должны закрыть передвижение сразу нескольких трамвайных маршрутов.

В столице закроют движение нескольких трамвайных маршрутов

Так, ремонтные работы запланированы на улице столицы – Кирилловская – начиная от Подольского спуска и вплоть до улицы Хвойки. Ремонтные работы будут вестись с четвертого июля – позднего вечера – и до пятого июля пяти часов утра. В указанный период времени закроют движение трамваев маршрутов 14, а также 15 и 18. Такие данные сегодня распространили представители "Киевпастранса".

Как сообщал УРА-Информ, столичный метрополитен уже предупредил пассажиров о скором повышении цен на проезд в метро. Проезд подорожает до пяти гривен – с 15-го июля.


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