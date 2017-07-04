В столице закроют движение нескольких трамвайных маршрутов

Так, ремонтные работы запланированы на улице столицы – Кирилловская – начиная от Подольского спуска и вплоть до улицы Хвойки. Ремонтные работы будут вестись с четвертого июля – позднего вечера – и до пятого июля пяти часов утра. В указанный период времени закроют движение трамваев маршрутов 14, а также 15 и 18. Такие данные сегодня распространили представители "Киевпастранса".

Как сообщал УРА-Информ, столичный метрополитен уже предупредил пассажиров о скором повышении цен на проезд в метро. Проезд подорожает до пяти гривен – с 15-го июля.