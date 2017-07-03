В центре Киева дерево упало и покалечило мужчину - ФОТО, ВИДЕО

От старой груши откололась часть и рухнула на прохожего. В результате инцидента травмы получил гражданин Турции.

Как сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, жертв могло быть и больше. К счастью, другие люди успели отскочить, услышав треск дерева.

Вместе с тем врачи отметили, что у травмированного мужчины, вероятно, серьезная травма головы и позвоночника.

Напомним, по состоянию на восемь часов вечера воскресенья, 2 июля, в Украине в результате непогоды все еще остаются обесточенными 379 населенных пунктов.

За вчерашний день спасателям удалось восстановить свет в 366 населенных пунктах, которые были обесточены 1 июля в результате грозы и сильного ветра.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, осталось восстановить электроснабжение в - 167 населенных пунктах Сумской области, 99 - в Черкасской, 36 - в Черниговской, 36 - в Полтавской, 28 - Киевской и 16 населенных пунктах в Кировоградской области.