В столице поменяют маршрут троллейбуса №24

Так, будет изменен маршрут троллейбуса номер 24, а также номер 47. Согласно данным "Киевпастранса" – ремонтировать скоро будут дрогу от М. Тимошенко улицы и до просп. Г. Сталинграда. Маршруты поменяют начиная с первого июля 23-ех часов вечера и до второго июля – семи часов утра. Речь – про маршруты 24 и 47.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на период проведения фестиваля первого и второго июля планируют увеличить количество общественного транспорта. В выходные в городе пройдет масштабный фестиваль под названием "Atlas Weekend" - в "Экспоцентре Украины".