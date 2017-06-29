В столице поменяют движение троллейбуса №91н

Так, маршрут поменяют по причине проведения ремонтных работ на просп. Маяковского – от Сабурова и вплоть до улицы Драйзера Деснянского района. Движение указанного маршрута будет изменено с 30-го июня с часу ночи и до пяти утра. Сегодня эти сведения распространил для всех "Киевпастранс".

Движение поменяют, так как в Деснянском районе будет проходить ремонт контактной сети.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее свою работу поменял маршрут троллейбус номер 12. Он был изменен с девятого по семнадцатое июня из-за некоторых ремонтных работ – сообщали ранее в "Киевпастрансе".