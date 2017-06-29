В столице 16 человек госпитализированы с отравлением

Так, известно, что в столице в больницу недавно попали сразу 16-ть человек – по итогам отравления продуктами питания. Эти сведения уже распространили в ГУ украинской Госпотребслужбы. Согласно этим данным – к 12-ти часам дня 28-го июня в лабораторном центре Минздрава страны зафиксировали 16 случаев отравления граждан. Все эти люди ранее употребляли пищу в заведениях общепита. Все отравившиеся связали свое заболевание с визитом в ресторан Евразия.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Краматорск ученики одной из школ отравились медным купоросом. Отравилось сразу пять детей.