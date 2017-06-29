15:23 29.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице 16 человек госпитализированы с отравлением

Ход расследования случаев отравления граждан в столице сейчас продолжается.

В столице 16 человек госпитализированы с отравлением

Так, известно, что в столице в больницу недавно попали сразу 16-ть человек – по итогам отравления продуктами питания. Эти сведения уже распространили в ГУ украинской Госпотребслужбы. Согласно этим данным – к 12-ти часам дня 28-го июня в лабораторном центре Минздрава страны зафиксировали 16 случаев отравления граждан. Все эти люди ранее употребляли пищу в заведениях общепита. Все отравившиеся связали свое заболевание с визитом в ресторан Евразия.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Краматорск ученики одной из школ отравились медным купоросом. Отравилось сразу пять детей.


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  • Новый ресторан быстрого питания McDonald’s, который сейчас строится сейчас в приморском грузинском городе Батуми, не похож на большинство заведений этой сети в мире. Его уникальный футуристический дизайн создал архитектор Георгий Хмаладзе: под свесами изогнутых стеклянных панелей на разных уровнях расположены смежные между собой собственно предприятие фаст-фуда, автозаправка и сад; над золотыми арками сооружения поднимается большой стеклянный купол, заливающий естественным светом все пространство сооружения.
 
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