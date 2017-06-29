Киевское метро будет работать дольше в ночь на 1 и 2 июля

Такие сведения передает пресс-служба Киевского метрополитена.

В частности, продление работы метро вызвано проведением в столице фестиваля "Atlas weekend 2017". В связи с этим подземка будет ходить на один час дольше.

Также в пресс-службе метрополитена напомнили пассажирам и об оплате проезда, которую можно делать заранее.

"Мы работаем на один час дольше. Позаботьтесь об оплате проезда заранее и наслаждайтесь!", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в метрополитене столицы Украины сегодня – 27-го июня – сообщили про хакерскую атаку. Так, по причине атаки хакеров сегодня в метрополитене прекратила работу система оплаты проезда карточкой.