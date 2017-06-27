11:16 27.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевский метрополитен в ночь на 29 июня будет работать на час дольше

Киевский метрополитен будет работать на час дольше обычного с 28 на 29 июня.

Киевский метрополитен в ночь на 29 июня будет работать на час дольше

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Такие изменения в расписании связаны с двадцать первой годовщины Конституции Украины и проведения фестиваля "Atlas Weekend" меняется режим работы Киевского метрополитена.

К слову, с 28 на 29 июня 2017 работа столичной подземки будет продлена на один час.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", утром восьмого июня пассажир упал под поезд на станции "Академгородок" Святошинско-Броварской линии  Киевского метрополитена. В связи с инцидентом на некоторое время движение на этом участке метро приостанавливалось.


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