07:29 23.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева произошла пьяная драка, один человек погиб

В четверг вечером, 22 июня, в центре Киева неизвестные устроили пьяную драку.

В центре Киева произошла пьяная драка, один человек погиб

В двое мужчин вместе выпивали в районе станции метро "Золотые ворота". Между ними произошел конфликт, который перешел в драку.

В начали мужчины дрались возле входа в метро, затем переместились в парк и там продолжили выяснять отношения кулачным образом. Во время потасовки один из мужчин нанес ножевое ранение другому.

От полученных ран травмированный умер, врачи скорой помощи не смогли реанимировать пострадавшего. Нападавший скрылся с места преступления, однако, по последней информации, его задержали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Шостка Сумской области в четверг, 22 июня, произошла массовая драка в исправительной колонии. В результате инцидента погиб один заключенный.


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