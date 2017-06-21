В столице ночью прогремел взрыв

Так, взрыв был зафиксировано сегодня ночью в столичном Шевченковском районе, а именно по адресу – проспект Победы, 33. Эти сведения содержатся в сообщении Киева Оперативного – в одной из социальных сетей.

Так, оказалось, что ночью неизвестный злоумышленник бросил под дверь одного из магазинов гранату. Этот магазин Vodafone Ukraine. По итогам прогремевшего взрыва люди не пострадали – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 20-го июня произошел серьезный пожар – на улице Крещатик горело здание, которое находится на реставрации. Кроме того – пожар был в университете, который расположен на улице Львовская.