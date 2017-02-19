21:25 19.02.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100160521:Polishuk
На Банковой произошли стычки между участниками акции и полицией - ВИДЕО
В Киеве на перекрестке улиц Институтская и Банковая произошли стычки между участниками акции и силовиками.
Столкновения возникли из-за того, что полиция не давала народным депутатам пройти по улице Институтской. Они пытались пронести палатку для размещения под Администрацию президента.
Как рассказал народный депутат Семен Семенченко, в частности, потасовка возникла именно тогда, когда они пытались установить палатку. Правоохранители не дали участникам протесов пронести металлических предметов для установки палаток.
Сейчас на месте находится, кроме Семенченко еще и Егор Соболев.
Вместе с тем тут также находится руководитель патрульной полиции Александр Фацевич. Он заверил, что "никаких столкновений нет", а наличие такого количества правоохранителей обусловлено "охраной общественного порядка".
Однако, по словам Соболева, после стычек полиция задержала лидера Организации украинских националистов Мыколу Коханивского за нарушение общественного порядка. Вместе с ним были задержаны еще два активиста, - рассказал народный депутат.