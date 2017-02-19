На Банковой произошли стычки между участниками акции и полицией - ВИДЕО

Столкновения возникли из-за того, что полиция не давала народным депутатам пройти по улице Институтской. Они пытались пронести палатку для размещения под Администрацию президента.

Как рассказал народный депутат Семен Семенченко, в частности, потасовка возникла именно тогда, когда они пытались установить палатку. Правоохранители не дали участникам протесов пронести металлических предметов для установки палаток.

Сейчас на месте находится, кроме Семенченко еще и Егор Соболев.

Вместе с тем тут также находится руководитель патрульной полиции Александр Фацевич. Он заверил, что "никаких столкновений нет", а наличие такого количества правоохранителей обусловлено "охраной общественного порядка".

Однако, по словам Соболева, после стычек полиция задержала лидера Организации украинских националистов Мыколу Коханивского за нарушение общественного порядка. Вместе с ним были задержаны еще два активиста, - рассказал народный депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в районе Администрации президента Украины в воскресенье, 19 февраля, активисты установили палатку. Всего на данный момент там протестует около двух сотен человек.