16:11 15.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100160256:Rakova

Завтра в Киеве ударит мороз

Завтра, в четверг 16 февраля, в украинской столице ожидается мороз.

Завтра в Киеве ударит мороз

Метеорологи прогнозируют до 4 градусов мороза, в связи с чем на дорогах образуется гололед. Такие сведения озвучили в пресс-службе КГГА.

Согласно показаниям Укргидрометцентра, 16 февраля в городе будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью составит 8-10 градусов мороза, днем столбик ртути немного поднимется: 2-4 градуса мороза.

В КГГА водителей попросили быть осторожными, а пешеходам переходить дорогу только в установленных для этого местах.

Как сообщал "УРА-Информ", погода в Киеве до конца недели продержится без изменений


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