17:37 03.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В "Киевском метрополитене" сообщили о стоимости строительства метро на Виноградарь

Строительство метрополитена на Виноградарь обойдется примерно в пять млрд грн. 

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Об этом рассказал глава КП "Киевский метрополитен" - Виктор Брагинский – в эфире одного из телеканалов. По его словам – если речь про метро на Виноградарь, то две станции метрополитена общей протяженностью линий три и семь километров будут стоить чуть больше пяти млрд грн. - отметил начальник столичного метро.

Как сообщал УРА-Информ, строительство метро на Виноградарь стартует в столице уже в 2017 г. Об этом сообщал мэр города Виталий Кличко. В течение ближайших трех лет две новые станции метро – Мостицкая и Проспект Правды - будут введены в эксплуатацию – сообщил Кличко.


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