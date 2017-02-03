13:56 03.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве вспыхнул яхт-клуб - ФОТО

В украинской столице ночью произошел резонансный случай.

В Киеве вспыхнул яхт-клуб - ФОТО

Воспламенение имело место быть в яхт-клубе на Камышенской улице. В результате пожара сгорело три яхты. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС. Дабы устранить возгорание, было привлечено 15 специалистов. К 4:00 от дыма не осталось и следа.

Однако пламя повредило оборудование, двигатели и механизмы яхт. Травмированных и пострадавших нет, – гласит публикация. На данный момент на месте происшествия работают эксперты. Они пытаются установить, что могло стать причиной инцидента.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве пожар произошел в ресторане на Днепре "Млин".


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