В Киеве вспыхнул яхт-клуб - ФОТО

Воспламенение имело место быть в яхт-клубе на Камышенской улице. В результате пожара сгорело три яхты. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС. Дабы устранить возгорание, было привлечено 15 специалистов. К 4:00 от дыма не осталось и следа.

Однако пламя повредило оборудование, двигатели и механизмы яхт. Травмированных и пострадавших нет, – гласит публикация. На данный момент на месте происшествия работают эксперты. Они пытаются установить, что могло стать причиной инцидента.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве пожар произошел в ресторане на Днепре "Млин".