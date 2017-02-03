16:00 03.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горит судоремонтный завод

Масштабный пожар возник на судоремонтном заводе в Подольском районе столицы.

В Киеве горит судоремонтный завод

В Подольском районе на судоремонтном заводе произошел масштабный пожар - столб темного дыма заметен за пару километров от места происшествия. Согласно предварительным данным, возгорание возникло на ул. Набережно-Луговая, что в Подольском районе. Именно там и расположен Киевский судоремонтно-судостроительный завод.

Столб дыма заметен за несколько километров от места событий.  Очевидцы в соцсетях также рассказали о пожаре. В тушении участвует большое количество спецтехники.

Как сообщал УРА-Информ, в столице произошел пожар в яхт-клубе, в результате чего сгорело три судна. Возгорание произошло на ул. Камышенской.


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