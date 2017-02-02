16:23 02.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в 2017 году утилизировали десять тысяч елок

В 2017 г. объединение "Киевзеленстрой" утилизировало около 10 тыс. новомодних елок.

В Киеве в 2017 году утилизировали десять тысяч елок

Пункты приема елок действовали до первого февраля при производственных базах предприятий по содержанию зеленых насаждений. Об этом передали в пресс-службе КО "Киевзеленстрой". Все елки, которые доставляли в пункты, были при помощи дереводробилки вскоре превращены в щепу.

Затем такую щепу добавят в лунки вечнозеленых, где она будет в качестве органического удобрения сохранять влагу насаждению. Создание схемы безотходного производства стоит на повестке дня предприятия - отметил гендиректор КО "Киевзеленстрой" - Михаил Наконечный.

Как сообщал УРА-Информ, в столице украшать главную елку страны начали восьмого декабря 2016 г.


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