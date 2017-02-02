15:39 02.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появятся 25 новых артезианских скважин

К 2025 г. власть столицы планирует построить 25 новых артезианских скважин.

В Киеве появятся 25 новых артезианских скважин

Скважины будут построены для бюветов. Адреса этих работ формируют на основе обращений жителей города. Об этом во время открытия бювета на просп.. Науки, 23 заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев – передает пресс-служба КГГА.

Бюветных комплексов в этом месте не было вообще – отметил он. Власть ранее уже получила много обращений от жителей микрорайона, которые просили построить здесь бювет - в пешеходной доступности. Таким образом – была проложена скважина глубиной 280 метров. Также здесь установили фильтровую колонну из пластика, что исключает соприкосновение металла с водой - сказал замглавы КГГА.

Как сообщал УРА-Информ, в столице возобновили работу бювета в Голосеевском районе.


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