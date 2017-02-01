18:30 01.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Для реконструкции Бортнической станции аэрации дополнительно выделят 20 млн грн

На реконструкцию станции аэрации в Бортничах дополнительно выделят 20 млн грн. 

Для реконструкции Бортнической станции аэрации дополнительно выделят 20 млн грн

Об этом передают в пресс-службе Киевсовета. В рамках заседания постоянной комиссии Киевгорсовета по вопросам бюджета депутаты согласовали внесение в программу экономического и социального развития столицы на 2017 г. изменений. Так, предполагается выделить еще 20 млн грн на проект "Реконструкция сооружений очистки канализационных вод и строительство технологической линии Бортнической станции аэрации".

Выделение на это 20 млн грн теперь стало возможным за счет расходов из Госбюджета на 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в 2015 г. - Киевсовет дал разрешение на реконструкцию станции в Бортничах.


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