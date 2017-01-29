16:43 29.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные коммунальщики готовы к авариям теплосетей, - Кличко

Все столичные аварийные службы готовы экстренно реагировать на аварии на теплосетях.

Столичные коммунальщики готовы к авариям теплосетей, - Кличко

Об этом по итогам церемонии Героев Крут сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам - все коммунальные службы готовы к авариям теплосетей, к примеру. Если возникнут какие-то исключения для привычной работы теплосетей, то в экстренном варианте будут эти проблемы фиксировать и ликвидировать – отметил Кличко .

Он рассчитывает также, что чрезвычайных происшествий с теплосетями города до конца зимы не возникнет. Прошлым летом проложили только 30 теплосетей. Однако сейчас, где имеются разрывы теплостей, реагируют оперативно - уточнил Кличко.

Как сообщал УРА-Информ, Киев 31 января получит ключ от Евровидения-2017 – также заявил Кличко.


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