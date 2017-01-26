08:52 26.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко обещает установить в Киеве еще четыре тысячи видеокамер

В ближайшее время в Киеве будет установлено еще четыре тысячи смарт-камер.

Кличко обещает установить в Киеве еще четыре тысячи видеокамер

Все они будут объединены в единый общегородской комплекс. На сегодняшний день в столице уже установлено более 3,7 тысяч таких камер.

Об этом в среду, 25 января, во время открытия местного Центра обработки данных, сообщил городской голова Киева Виталия Кличко. Он также пояснил, что сейчас в связи со сложной ситуаций на востоке Украины сильно ухудшилась криминогенная ситуация в городе, что требует эффективного реагирования.

И реальным шагом к созданию системы безопасности в Киеве стал старт проекта Безопасный город, - пояснил Кличко, добавив, что местные власти уделяют внимание безопасности в общественных местах, на крупных инфраструктурных объектах и выходах из метро.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Кличко заявлял, что киевская власть и дальше будет продолжать демонтировать незаконно размещенны МАФы. В городе любая торговля должна быть законной и цивилизованной. Киев должен иметь европейский вид и получать доходы в бюджет города, - уверен городской голова.


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