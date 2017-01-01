В Новом году столичные власти потратит на мусор десятки миллионов гривен

Еще 24 миллиона гривен будут выделены на восстановление работы системы очистки фильтрата. Об этом рассказал на брифинге заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. По его словам, власти также выделят 12 миллионов гривен на приобретение спецтехники, шесть миллионов гривен - на проектирование мусороперерабатывающих заводов, восемь миллионов гривен - на замену фильтров на заводе "Энергия" и миллион гривен - на проектирование рекультивации полигона ТБО.

При этом Пантелеев напомнил, что в 2016 году около 3,8 миллионов гривен были выделены департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевгорадминистрации из резервного фонда бюджета Киева для проведения мероприятий, связанных с недопущением возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на полигоне ТБО в Подгорцах.

Заказчиком выполнения указанных работ определена компания "Киевспецтранс", которой поручено определить организации для проектирования и выполнения работ, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре Киевский городской совет утвердил перечень мероприятий по подготовке к закрытию полигона ТБО в Подгорцах до октября 2018 года. Инвесторы заинтересованы в строительстве мусоросжигательного завода в Киеве.