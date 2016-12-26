17:06 26.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице проверят количество жителей в квартирах

В столице намерены проверять число жителей в квартирах, в которых нет приборов учета горячей, а также холодной воды. 

В столице проверят количество жителей в квартирах

Об этом поведали в пресс-службе КГГА. Так, по словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, проверки станут проводить в контексте потребления жителями воды в квартирах, где нет приборов учета.

Речь - о случаях злоупотреблений, когда число зарегистрированных в квартире не соответствует числу тех, кто фактически там проживает. С целью обеспечения адекватных расчетов за потребленные услуги проведут проверки помещений и, по итогам выявленных нарушений столичным жителям предложат механизм расчета за использованную холодную и горячую воду.

Как сообщал УРА-Информ, жители столицы задолжали за горячее водоснабжение 1 млрд 138,9 млн грн.


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