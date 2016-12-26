"Киевпастранс" обнародовал схемы движения ночных маршрутов

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" уже обнародовало схемы движения ночных маршрутов в столице, которые действовать начнут с 30 декабря 2016 г. Об этом сказано в сообщении на сайте данного предприятия.

В частности, с 30 декабря 2016 г. ночью с 23:00 до 06:00 будет организовано движение трех ночных маршрутов троллейбусов: №91H "Ж/д вокзал Центральный - ул. Милославская", а также №92H "Ж/д вокзал Южный - пр. Свободы", и №93H "Станция "Площадь Льва Толстого" - ул. Чернобыльская", - и автобусного маршрута № 37 "Ж/д вокзал Центральный - станция метрополитена "Харьковская".

Как сообщал УРА-Информ, ранее в КГГА анонсировали запуск двух ночных автобусных маршрутов.