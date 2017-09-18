Правительство назначило вице-президента Ассоциации фермеров заместителем аграрного министра - ВИДЕО

Гость студии — Виталий Саблук, директор Института аграрной экономики. С ним обсудим тему значительного дефицита молока в Украине, а также, проблемы такой ситуации, которая заключается в самоограничении реализовывать лишь продукт экстра-класса.

В Нью-Джерси возвели самую большую вертикальную ферму. Её площадь составляет 6,5 гектаров. Здесь будет производиться 900 тонн листьев салата.