12:50 18.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Правительство назначило вице-президента Ассоциации фермеров заместителем аграрного министра - ВИДЕО

В Кабинете министров Украины определились с кандидатурой на должность заместителя аграрного министра по вопросам фермерства. Это Виктор Шеремет.

Правительство назначило вице-президента Ассоциации фермеров заместителем аграрного министра - ВИДЕО

Гость студии — Виталий Саблук, директор Института аграрной экономики. С ним обсудим тему значительного дефицита молока в Украине, а также, проблемы такой ситуации, которая заключается в самоограничении реализовывать лишь продукт экстра-класса.

В Нью-Джерси возвели самую большую вертикальную ферму. Её площадь составляет 6,5 гектаров. Здесь будет производиться 900 тонн листьев салата.


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