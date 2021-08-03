Есть шансы на медали: сразу три украинских борца вышли в полуфинал Олимпиады

Беленюк, Насибов и Коляденко в шаге от финала

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Украинские борцы продолжают успешно выступать на Олимпийских играх в Токио. Сразу три представителя Украины сегодня, третьего августа, вышли в полуфиналы соревнований.

Так в схватках за финал сегодня посоревнуются Жан Беленюк, Парвиз Насибов и Ирина Коляденко. Полуфиналы состоятся сегодня, начало не ранее 12:15, пишет УРА-Информ.

Коляденко в стартовых раундах одержала две победы. В первой схватке она преждевременно победила Аминату Адению, а потом также с помощью туше выиграла у Жии Лонг. За выход в финал Коляденко бороться с представительницей Кыргызстана Айсулуу Тининбековою — действующей чемпионкой мира.

Парвиз Насибов сначала по очкам победил представителя Дании Фредрик Бьерхууса, после чего наткнулся на борца с ОКР Артёма Суркова, который считался одним из фаворитов соревнований. Украинский борец завоевал очко за активность, которое и стало решающим — Насибов — в полуфинале соревнований. Соперником в полуфинале украинца будет Мохаммед Ибрагим Эль-Сайед.

Беленюк сначала прошел серба Зураба Датунашвили, которому уступил на последнем чемпионате Европы, а потом в тяжелой схватке выиграл у алжирца Башида Сид Асара. За выход в финал Беленюк поспорит с хорватом Иваном Гуклеком.

Ранее мы сообщали, что украинец Темиров проиграл в схватке за бронзу Олимпиады.