Бой Джошуа — Усик официально подтвержден: названа дата

Бой состоится 25 сентября на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне

Время чтения: 45 Секунд

Сегодня, 20 июля, промоутерская компания Matchroom Boxing Group официально объявила, что бой за пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO) состоится 25 сентября на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне.

Это будет второй бой для Джошуа с тех пор, как он вернул чемпионские пояса в поединке-реванше против Энди Руиса-младшего. Усик, у которого в прошлом были в активе все пояса в первом тяжелом весе, выйдет на ринг в качестве обязательного претендента по версии Всемирной боксерской организации, пишет УРА-Информ.

Согласно ранее неофициальной информации, Джошуа будет иметь право на бой-реванш в случае поражения. Независимо от результата, Усику гарантировано еще одно появление на вечера бокса, организованном Эдди Хирном.

Ранее мы сообщали, что другой украинский боксер Василий Ломаченко может до конца года провести бой реванш против Теофимо Лопеса. На данный момент все находится на стадии переговоров.