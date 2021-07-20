Технологии

Джефф Безос — успешный полет News Shepard и успех Blue Origin

Ракета New Shepard со специальной капсулой вылетела из Техаса в 15:12

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Джефф Безос, самый богатый человек в мире, вместе с тремя другими вылетел на суборбиту на специальной ракете New Shepard, названной в честь астронавта Алана Шепарда, первого американца, получившего киноа. Это был первый такой полет его космической компании Blue Origin.

Ракета New Shepard со специальной капсулой вылетела из Техаса в 15:12, астронавты провели в невесомости более трех минут, после чего вернулись на Землю, пишет УРА-Информ.

Вся миссия длилась 10 минут 10 секунд. Это был первый полностью частный полет ракеты с экипажем Blue Origin Джеффа Безоса. Самого богатого человека в мире сопровождали его брат Марк, а также 82-летний американец Уолли Функ. Четвертым членом команды стал 18-летний голландский студент-физик Оливер Дэемен, сын владельца голландской инвестиционной фирмы. Это самый старый и самый молодой человек, побывавший в космосе.

«Happy, Happy, Happy» — так взволнованно подытожил всю операцию во время полета Джефф Безос.

Сегодняшний полет New Shepard был первым пилотируемым полетом Blue Origin, предыдущие 15 испытаний были беспилотными. Корабль полностью автоматизирован — ему не нужен пилот. Несмотря на это, курс полета существенно не отличался от типичных космических миссий много лет назад и сегодняшних полетов SpaceX.

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