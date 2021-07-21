Милуоки стал чемпионом НБА, Адетокумбо — MVP

Бакс выиграли финальную серию со счетом 4-2

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«Милуоки Бакс» поставили все очки I. Подопечные Майка Буденхольцера побеждают «Финикс Санз» в четвертый раз подряд в финальной серии и завоевывают свой первый чемпионский титул НБА с 1971 года.

Бесспорным лидером «Милуоки Бакс» не только сегодня, но и на протяжении всей серии был Яннис Адетокумбо, обладатель награды MVP финала этого года. В шестом матче соревнований с Санз он набрал 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов, совершив впечатляющие 17 личных бросков при 19 попытках, пишет УРА-Информ.

«Я хочу поблагодарить Милуоки за их веру в меня, товарищей по команде, которые упорно играли в каждой игре. Я хотел сделать это здесь, в этом городе, с этими людьми. Я счастлив, что мне это удалось, — сказал Яннис после матча.

Напомним, что Финикс стартовал в финальной серии с двух побед, однако подопечные Майка Буденхольцера сумели перестроиться и выиграть четыре матча кряду.

В шестом матче серии «Бакс» переиграли своего соперника со счетом 105:98.

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