Ролан Гаррос: сразу две украинки вышли в третий круг

Свитолина и Костюк идут дальше

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Сразу две представительницы Украины сумели преодолеть второй раунд второго турнира серии Гранд Слэм сезона – Ролан Гаррос. В третий круг соревнований вышли Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина, которая посеяна на турнире под пятым номером, во втором круге встречалась с Энн Ли из США. Стартовая партия получила идеальной от украинки – 6:0 в ее пользу. После такого результата украинка расслабилась и как итог 1:4 по ходу второй партии. Однако Элина собралась и взяла пять последующих геймов, в итоге выиграв второй сет – 6:4, а с ним и матч, пишет УРА-Информ.

В свою очередь Марта Костюк играла против 55-ракетки мира Чжэн Сайсай из Китая. Украинка также разобралась со свей соперницей в двух сетах – 6:3, 6:4. Для Костюк – это первый выход в третий круг на турнире в Париже.

Соперница Марты Костюк по 3 кругу определится в матче Варвара Грачева — Камила Джорджи. Элина Свитолина встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова – Екатерина Александрова.

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