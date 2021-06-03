Художник продал невидимую «скульптуру»: кто-то заплатил за нее 15 тысяч евро (ВИДЕО)

Даже если вы его не видите, он существует, — говорит итальянский художник Сальватор Гарау, который только что продал свои работы за 15 тысяч. евро. «Скульптура», изображенная на квадратном плане размером 1,5 х 1,5 метра, как он объясняет, не имеет материальной формы. «Это больше похоже на вакуум с энергией», — отмечает он, пишет УРА-Информ со ссылкой […]

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Даже если вы его не видите, он существует, — говорит итальянский художник Сальватор Гарау, который только что продал свои работы за 15 тысяч. евро.

«Скульптура», изображенная на квадратном плане размером 1,5 х 1,5 метра, как он объясняет, не имеет материальной формы. «Это больше похоже на вакуум с энергией», — отмечает он, пишет УРА-Информ со ссылкой на Italy 24 News.

Скульптура называется Ио Соно.

— У нее нет физической формы. Это вакуум, который есть не что иное, как пространство, полное энергии, которая конденсируется и превращается в частицы, то есть внутри нас. Точно так же, как мы представляем себе Бога, которого никогда не видели, — объясняет 67-летний художник.

«Скульптура» должна быть размещена на площади 1,5 на 1,5 метра и должна быть размещена в частном пространстве, «свободном от препятствий, где не требуется соответствующее освещение и кондиционирование воздуха».

Цена, за которую было продано это необычное произведение искусства, составила 15 000 евро.