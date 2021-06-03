Технологии

HarmonyOS — новая ОС Huawei

Компания Huawei официально представила программное обеспечение HarmonyOS.

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HarmonyOS от Huawei — это программное обеспечение, о котором много слышали в последние месяцы. Китайская компания наконец решила его представить. В данном случае развитие HarmonyOS было продиктовано потерей доступа к сервисам Google, пишет УРА-Информ.

Harmony OS — это не что иное, как форк (версия) Android, основанная на программном обеспечении с открытым исходным кодом. Все это было прикрыто наложением EMUI, которое хорошо известно пользователям. Однако HarmonyOS должен быть более гибким продуктом — он сможет работать не только на смартфонах, но и на планшетах, телевизорах, часах и даже в автомобиле. Таким образом, Huawei хочет упростить одновременное использование нескольких продуктов.

ОС может работать на устройствах с объемом оперативной памяти всего 128 КБ, что позволяет ему работать на различных устройствах из различных категорий продуктов. Китайцы сообщили, что вскоре мы увидим на рынке первые продукты, которые будут работать под управлением вышеупомянутого программного обеспечения.

Ранее мы сообщали, что Android 12 может произвести визуальную революцию.

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